Dan Petrescu, in culmea fericirii dupa victoria din Europa League: "Numai in visele mele se putea intampla!"

Tehnicianul recunoaste ca "feroviarii" au avut mult noroc in ambele confruntari cu francezii, dar spune ca nu se pot obtine rezultate mari fara sansa."Ati vazut spiritul acestor baieti, spirit extraordinar, ei mereu asa au fost. E clar ca toata lumea voia sa atacam, sa pasam, sa jucam, dar depinde si cu cine joci. Cu Clinceniul am atacat, am dat 3 goluri, puteam sa dam vreo 10. Astazi am incercat, dar n-am putut, adversar extraordinar, care in ultimele 3 luni a batut de doua ori PSG . Stiam valoarea lor, ca sa-i bati de doua ori cu 1-0 cred ca numai in visele mele cele mai frumoase se putea intampla acest lucru. Eram foarte multumit si cu o victorie din doua meciuri, dar sa castigi de doua ori cu 1-0 e clar, si cu putin noroc, ca fara noroc n-ai cum sa castigi impotriva echipelor mai bune.Spiritul, munca, organizarea si fazele fixe ne-au facut sa avem acum 9 puncte si sa speram ca ne ca si calificam. Toata lumea e entuziasma, dar eu nu sunt, pentru ca pana nu vad matematica, n-am cum sa ma bucur prea mult. Toata lumea stie ca eu unde am antrenat, echipele mele au fost organizate, s-au batut foarte bine si au batut foarte bine fazele fixe si asta e spiritul care trebuie sa fie. Cine nu alearga, nu joaca, dar eu as da meritul total jucatorilor la acest meci astazi.Am spus ca Arlauskis a fost trei ani, cat am lucrat eu cu el, in care am luat 3 campionate si la CFR si la Urziceni, parca asta a fost cel mai bun meci al lui. Nu stiu daca la meciul cu Sevilla a aparat asa de bine. Parca Arlauskis nu a avut asa multe interventii ca astazi.Mi-a stat inima si la final, nu stiu ce era pe acolo si cand a luat Rondon rosu, pentru ca pentru noi e o pierdere foarte mare urmatoarele doua meciuri Rondon. Pentru ca pe lista UEFA nu-i avem decat pe Traore si pe Omrani si speram sa nu-i pierdem pe niciunul dintre ei. Doua meciuri importante si ne trebuie neaparat un punct", a declarat Petrescu dupa meci, la Telekomsport CFR Cluj a obtinut o victorie eroica in grupele Europa League , reusind sa treaca pe teren propriu de francezii de la Rennes cu scorul de 1-0.Cu 9 puncte dupa patru etape din Europa League, CFR are nevoie de un singur punct in ultimele doua runde pentru a avea garantata calificarea in primavara continentala.