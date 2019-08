Dan Petrescu, in culmea fericirii dupa victoria uimitoare din Champions League

Ziare.

com

Dupa ce a invins Celtic chiar la Glasgow cu 4-3 si a obtinut calificarea in play-off-ul Ligii, Petrescu spune ca echipa sa a demonstrat ca este cea mai buna din Liga 1 si ca titlurile de campioana au fost castigate pe merit.El a dezvaluit si ce le-a transmis jucatorilor inaintea partidei de marti seara, tactica fiind aceea de a iesi la joc si de a presa adversarii."Suntem toti fericiti si mandri. Am reprezentat Romania cu cinste. Sunt multumit ca am inchis gura celor care au spus ca nu am castigat campionatele pe merit. Avem o echipa fantastica si suntem cei mai buni din Romania.Am fost suparat pe toata lumea, se pune in discutie valoarea mea. Se spunea ca nu am ce demonstra in Romania. Am eliminat trei echipe mai bune decat noi. Gandeste-te cate goluri am marcat in ultimele meciuri.M-am intors pentru acest grup minunat. Le-am spus ca daca ne aparam, nu avem nicio sansa. Le-am spus ca trebuie sa facem presing sus, altfel, nu aveam nicio sansa", a spus Petrescu la Digi Sport CFR Cluj a reusit sa se califice in play-off-ul Champions League cu o victorie superba in fata celor de la Celtic Glasgow , in turul III preliminar.Dupa 1-1 in partida tur din Gruia, elevii lui Petrescu au castigat cu 4-3 in Scotia si vor juca acum pentru accederea in grupe.In play-off, campioana Romaniei va da peste Slavia Praga, insa avand deja in buzunar biletele pentru faza grupelor. In caz ca va trece de cehi, echipa va evolua in grupele Champions League , iar daca va pierde va merge in grupele Europa League.