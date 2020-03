Dan Petrescu isi toarna cenusa in cap dupa decizia revoltatoare de la Medias: Am fost penibil

Ziare.

"Bursucul" e constient ca modul in care a procedat nu e corect."Pai ma face sa fiu penibil aceasta regula. Eu am fost penibil, sa scot un jucator tanar si i-am luat moralul. Dar asta e realitatea si nu am ce sa fac, am nevoie de jucatori. Noi avem foarte multi jucatori de valoare care stau in tribuna si mi-e greu", a spus Dan Petrescu, potrivit Digi Sport "Si atunci am hotarat sa-l bag repede pe Adita si sa nu mai pierd timpul. Dar nu-mi place ce-am facut, clar. Normal ca am vorbit cu el, dar degeaba am vorbit. El poate e fericit ca a debutat, dar cum a debutat nu e bine si nu e bine pentru fotbal", a adaugat tehnicianul campioanei.Razvan Fica, in varsta de doar 18 ani si aflat la debutul pentru CFR Cluj, a fost inlocuit dupa numai 24 de minute de la startul meciului cu Gaz Metan Medias.Dan Petrescu a pacalit astfel regula under 21, care obliga cluburile din Liga 1 sa inceapa meciurile cu doi jucatori sub 21 de ani in primul "11".Vezi: Motivul revoltator pentru care Dan Petrescu a facut schimbare dupa numai 24 de secunde!