Dan Petrescu pleaca de la CFR Cluj: Mihai Stoica l-a dat de gol

"Bursucul" ar urma sa plece in aceasta iarna de la CFR Cluj, dupa cum lasa de inteles Mihai Stoica.Intr-un mesaj de felicitare postat dupa succesul cu Celtic din Europa League, directorul sportiv al lui FCSB i-a urat acestuia "bafta la noua echipa".Mihai Stoica n-a dezvaluit, insa, numele viitoarei echipe a tehnicianului in varsta de 51 de ani."Felicitari, Dan Petrescu, pentru a doua calificare in primavara europeana din cariera. E o performanta exceptionala. Stiu cum te simti, si eu am trait sentimentul asta alaturi de tine, de Zenga, de Protasov, de Oli, de Reghe, de Dica. Felicitari inca o data si bafta la noua echipa.Pe astia sa-i salvezi / Nu ca pe chinezi", a scris Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook.Dan Petrescu o pregateste pe CFR Cluj din primavara acestui an.Vezi si: Cine i-ar putea lua locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj - surse I.G.