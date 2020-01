Dan Petrescu prezinta motivul pentru care si-a prelungit contractul cu CFR Cluj

Ziare.

"Jucatorii sunt importanti, nu antrenorii. Ei castiga meciuri, ei sunt importanti. Pentru mine e foarte bine ca am semnat prelungirea, ca sa am liniste. Sper sa reusesc sa duc la capat acest contract pentru ca e bine sa ai continuitate la echipele la care te simti bine. Si eu tot timpul m-am simtit bine la Cluj", a declarat Dan Petrescu.Vezi si: Salariu urias pentru Dan Petrescu la CFR Cluj: Iata cat castiga dupa prelungirea contractului Referitor la cantonamentul pe care echipa sa il va efectua in Spania, Dan Petrescu a spus ca si-ar fi dorit sa aiba mai mult timp la dispozitie pentru pregatire: "In Spania nu va fi usor, pentru ca vor fi doua antrenamente pe zi, meciuri. Din pacate pentru noi e putin timp. Cei care ma cunosc stiu ca o pregatire de o luna sau o luna si jumatate se cunoaste. Din pacate aceasta amprenta nu stiu daca pot sa o pun acum pentru ca e foarte scurta pregatirea si nu putem sa ne pregatim asa cum mi-as fi dorit eu".In ceea ce priveste lupta pentru castigarea campionatului, Petrescu a afirmat ca toate cele 5 echipe care sunt in fruntea clasamentului Ligii I au puterea de a lupta pana la capat, indiferent cine sunt antrenorii acestora."Eu am spus-o si o repet, primele cinci echipe din play-off, daca nu si a sasea, se vor bate la titlu, atat timp cat matematic e posibil. Primele cinci echipe care sunt acum in campionat au puterea sa se bata la campionat indiferent cine e antrenor si ce transferuri se vor face. Antrenorii nu conteaza. Daca vine Contra la Craiova, el e un antrenor care stie fotbalul romanesc, stie jucatorii foarte bine. E clar ca daca va veni, va sti ce sa faca sa castige", a mai spus Petrescu.Campioana en titre a Romaniei, CFR Cluj, va efectua un stagiu de pregatire in perioada 11-25 ianuarie, in Spania, la Oliva Nova, in regiunea Valencia, unde va sustine cinci partide amicale.Liderul Ligii I va juca in prima etapa din 2020 (a 23-a a sezonului regulat) cu FCSB, acasa, in data de 2 februarie.