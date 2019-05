Dan Petrescu, primele probleme majore la CFR Cluj: "Unde gasim jucatori?"

Ziare.

Tehnicianul care a reusit sa castige ultimele doua titluri din Liga 1 marturiseste ca este de acord cu cei care spun ca echipa trebuie intarita, insa problema este ca nu reuseste sa gaseasca jucatori "Sunt de acord cu cei care spun ca CFR trebuie sa se intareasca, dar unde sa-i gasim pe acesti jucatori, liberi de contract si care sa accepte salariile pe care le dam noi in Romania? Trebuie sa gasim fotbalisti si foarte buni si mai buni decat avem la CFR.Si eu imi doresc un fotbalist care sa fie fundas stanga mai bun decat Camora, dar nu-l gasesc. Sau un jucator mai bun ca Deac sau Culio, Djokovic, Vinicius sau Boli", a spus Petrescu, citat de ProSport CFR Cluj a castigat titlul in Liga 1 si va evolua in preliminariile Champions League, acolo unde va avea insa o misiune imposibila.Campioana nu va fi cap de serie si va infrunta adversari redutabili inca din primele tururi.Obiectivul lui Petrescu este calificarea echipei in faza grupelor din Europa League, o competitie mai accesibila pentru cluburile din Romania.