Dan Petrescu, reactie radicala dupa infrangerea la Botosani: "Bursucul" nu a aparut la interviuri

"Bursucul" nu s-a prezentat la interviurile obligatorii de la finalul partidei si nici la conferinta de presa, in locul sau aparand secundul Alin Minteuan.Acesta sustine ca Petrescu a acuzat o stare de rau, desi admite cu nu cunoaste ce s-a intamplat cu cel care ii este sef direct."Probabil ii este rau, nu stiu", a spus Minteuan.Secundul lui CFR Cluj pune infrangerea de la Botosani in seama presiunii pusa pe jucatorii sai in ultimele zile."Poate si teama aceasta de meci, nu stiu, probabil si jucatorilor li s-a transmis o oarecare stare de nervozitate, de presiune si pana la urma s-a adeverit si nu a iesit bine. Ne doream sa castigam sau cel putin sa nu pierdem acest meci, pentru ca urmeaza un meci extrem de greu, in Europa League si aveam nevoie de un moral foarte bun. Asta e, incercam sa ne gandim din acest moment la meciul de joi si speram sa obtinem o calificare in primavara" a declarat Minteuan la Telekomsport.CFR Cluj a pierdut duelul cu FC Botosani, scor 1-2, si risca acum sa piarda si prima pozitie in clasamentul Ligii 1.M.D.