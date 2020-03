Dan Petrescu recunoaste ca a gresit la Sevilla!

Ziare.

com

Tehnicianul lui CFR Cluj admite ca VAR-ul a anulat corect golul marcat de campioana Romaniei in finalul meciului retur din 16-imile Europa League.Acum, Dan Petrescu solicita ca si in Liga 1 sa fie introdus sistemul de video-arbitraj."A promis cineva VAR ca va fi la play off? Tineti minte? De ce nu apare VAR-ul, asta e intrebarea mea. Cel mai usor e sa promiti si eu am zis hai sa vedem VAR-ul in Romania, cand va aparea. Dupa aia noi, antrenorii, ne suparam pe arbitri si iar incepe un circ. Daca ar fi VAR, nu ar mai fi acest circ, arbitrul s-ar duce la VAR, ar vedea, ar studia", a spus Dan Petrescu intr-o conferinta de presa, potrivit Telekom Sport "Noi ce am patit la Sevilla? Am fost suparat cu regulamentul, regulamentul s-a schimbat, ala e hent, asta e, mergem mai departe. Daca nu era VAR-ul, faceam urat toti, dar asa a fost VAR-ul. Eu sunt convins ca acest campionat asa se va decide cu tipete, urlete, bataie si cine va tipa mai tare sau cine are mai mult noroc de arbitri care nu gresesc. Eu atata stiu, ca acest play-off se va decide pe aceste greseli. Daca ramaneau punctele, poate altul era clasamentul. Nu ni se luau punctele nedrept", a completat acesta.Dupa meciul retur de la Sevilla, antrenorul roman a venit la conferinta de presa cu vechiul regulament si a criticat dur decizia arbitrilor.