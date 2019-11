Dan Petrescu recunoaste ca vrea calificarea in Europa League: "Nu mai putem sa ne ascundem"

Ziare.

Chiar daca spune ca parcursul european al campioanei Romaniei a fost peste asteptari in acest sezon, "Bursucul" marturiseste ca vrea mai mult."Rezultatele au fost peste ce ne-am asteptat cu totii, vorbesc aici de jucatori si antrenori. Nu ne asteptam niciodata ca dupa patru meciuri sa avem noua puncte si e clar ca acum trebuie sa ne dorim calificarea, nu mai putem sa ne ascundem. Avem nevoie matematic de un punct, dar sa nu uitam ca acest punct trebuie obtinut cu doua cluburi extraordinar de mari, care au jucatori si bugete mult mai importante ca noi, dar vom incerca sa luam acest punct de la primul meci, cu Lazio, pe Olimpico, stiind faptul ca ei sunt favoriti clari si daca ei fac egal nu mai au nicio sansa", a spus Petrescu intr-un interviu pentru site-ul oficial al clubului ardelean.Tehnicianul se asteapta la un meci dificil, joi seara, pe terenul celor de la Lazio, echipa despre care spune ca va folosi cea mai buna formula."E clar ca Lazio va folosi cea mai buna echipa. Nu s-au calificat in Europa League ca sa iasa imediat din grupe, eu cred ca ei vor sa castige acest trofeu, pentru ca daca il castiga isi asigura un loc in Champions League. Va fi un meci extraordinar de greu, dar sper sa facem un meci extraordinar, fantastic, cum a facut si Celtic, si sa reusim sa scoatem macar un punct pe Olimpico", a mai spus acesta. CFR Cluj are 9 puncte dupa patru partide disputate in grupele Europa League si mai are nevoie de un singur punct in ultimele doua etape pentru a-si asigura calificarea matematica in faza eliminatorie.Joi seara, in direct pe Ziare.com, ardelenii vor infrunta Lazio pe Stadio Olimpico din Roma intr-o partida ce le poate aduce calificarea din grupe.M.D.