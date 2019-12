Dan Petrescu schimba din temelii echipa CFR-ului: A lasat acasa 10 jucatori!

Ziare.

Suparat ca moldovenii nu au fost de acord cu amanarea partidei, dat fiind faptul ca ardelenii vor juca o partida decisiva in Europa League joi seara, "Bursucul" a decis sa lase acasa nu mai putin de 10 fotbalisti.Acestia vor fi odihniti in vederea partidei cu Celtic."E un meci foarte greu, era foarte bine sa nu il jucam acum. Sunt foarte suparat, dar asta e, ce putem face? 10 jucatori vor ramane la Cluj. Asta e situatia. Daca nu vrem, nu vrem! Nu trebuie sa gasim scuze, asta e realitatea. Nu vreau sa mai discut. Daca cineva voia, se facea. Trebuie sa vrea cine trebuie sa vrea. Se decide si asta e. Eu zic ca e interes national. Mi s-a spus ca nu e. Bine, nu e interes national, e interesul CFR-ului.Botosaniul e o echipa acasa si alta in deplasare. Conditiile vor fi nefavorabile, arbitrajul va fi pro Botosani, ne-am obisnuit. Daca vom obtine un rezultat pozitiv, inseamna ca o sa facem un meci perfect", a spus Petrescu, citat de Fanatik FC Botosani si CFR Cluj se infrunta duminica in etapa cu numarul 20 din Liga 1.Campionii au solicitat oficial amanarea jocului, insa adversarii lor s-au opus, astfel ca echipa din Cluj nu va avea o pauza inaintea duelului cu Celtic, de joi.