Dan Petrescu si-a iesit din minti dupa meciul cu Astra: E un campionat de prosti!

Ziare.

com

Tehnicianul campioanei Romaniei critica vehement injumatatirea punctelor in play-off."Am jucat ca prostii 26 de etape, ne-am batut ca prostii, am dat goluri degeaba. Golaverajul e 0-0. Unde sunt golurile pe care le-am dat? Lasati-ne golurile, bai, baieti! Le-am dat degeaba? Ce campionat e asta? Campionat de prosti! Noi suntem prosti, iar cei care au facut regulamentul si mai prosti! Da-o dracu', ne batem joc de fotbal", a spus Dan Petrescu, potrivit Digi Sport "Portugalia cati locuitori are? 10 milioane. Stiti cate echipe au in campionat? 18, joaca 34 de etape. De ce? Ca sunt oameni normali. Noi nu, jucam cu 14 echipe. Jucam de sapte ori, ne luati punctele. Faceti play-off, dar lasati-ne punctele. Ce sa mai jucam? O iei razna! E greu in play-off-ul asta pentru noi, e impotriva fotbalului normal ceea ce se intampla! Si sa ne iei si punctele! Asta nu inteleg", a tunat acesta.De asemenea, "Bursucul" e revoltat de regula care obliga echipele din Liga 1 sa foloseasca doi jucatori romani sub 21 de ani."Cu regula asta pe care o avem in Romania nu putem baga jucatori pentru nationala. Bagam jucatori pentru U21. Noi trebuie sa pregatim nationala U21 sau nationala mare? Sa-mi spuna si mie cineva, ca o iau razna. Ne iau punctele, nu ma lasa nici sa bag echipa cea mai buna. Paun, de exemplu, trebuie sa stea pe banca", a conchis Dan Petrescu.CFRR Cluj ocupa primul loc in clasamentul din play-off-ul Ligii 1, cu 29 de puncte.