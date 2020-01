Dan Petrescu si-a iesit din minti la amicalul jucat sambata de CFR Cluj

Ziare.

Suparat ca arbitrul intalnirii intentiona sa-l elimine pe Alexandru Paun, tehnicanul campioanei Romaniei a patruns pe teren, pentru a-i cere explicatii centralului."Bursucul" a fost calmat cu greu, fiind nevoie de mai bine de doua minute pentru a fi potolit si ca meciul sa poata continua."Am reusit sa ma enervez si azi. Am vrut sa stau calm, dar aveam dubii despre arbitru, poate face alte lucruri, ca in alte cantonamente. Era o faza asa de clara ce s-a intamplat... M-a mirat, a vazut toata lumea, numai el nu a vazut ce trebuia sa vada", a explicat Dan Petrescu pentru Telekom Sport "Mi-a zis sa il schimb pe Paun, adica sa scot cel mai bun jucator de pe teren, ca ii da rosu. Pai tu trebuie sa dai rosu la celalalt, nu la noi. M-a enervat. Jucatorii m-au determinat sa raman in teren, toti. Era pacat sa piarda. Dar va dati seama ca doream si noi sa castigam astazi", a adaugat acesta.CFR Cluj a castigat cu 3-2 meciul amical cu Emelec, golul victoriei fiind marcat in ultimul minut de George Tucudean.