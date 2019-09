Dan Petrescu, suspendat drastic dupa incidentele de la meciul cu Astra

Ziare.

com

Tehnicianul campioanei a primit o suspendare de patru etape din partea Comisiei de Disciplina. In plis, el a fost amendat cu 6.500 de lei.Decizia nu este una definitiva si poate fi atacata la Comisia de Apel.Antrenorul in varsta de 51 de ani a fost eliminat in timpul duelului cu Astra, pierdut de CFR cu scorul de 3-2, si a reactionat extrem de dur la adresa arbitrilor.Petrescu l-ar fi injurat minute in sir pe "centralul" Sebastian Coltescu, acesta notand totul in raportul de arbitraj.Vulcanicul tehnician nu a fost prezent la sedinta Comisiei de Disciplina de miercuri, el fiind sanctionat in lipsa.M.D.