Dan Petrescu, uluit de ce a gasit la Sevilla

"Bursucul" spune ca nici macar in Anglia n-a vazut un teren atat de bun"Am crezut ca jucam golf cand m-am dus pe teren. Si in Anglia cand am fost terenul era senzational, dar parca nu ca acesta", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa de dinaintea meciului dintre Sevilla si CFR Cluj, potrivit News.ro Intrebat despre sansele echipei sale, Dan Petrescu considera ca printr-o minune clujenii ar putea sa se califice in optimile de finala ale Europa League."Este un meci foarte important, dar sunt realist si sunt convins ca sansele sunt mici. Daca era 1-0 in meciul tur eram mai optimist, dar cu acest rezultat sansele sunt mici si numai o alta minune ar face ca noi sa ne calificam. Am studiat Sevilla si Sevilla ne-a studiat foarte bine pe noi si antrenorul lor este unul de mare valoare. Jucatorii sunt actorii principali tot timpul", a mai afirmat tehnicianul roman.Mansa retur a confuntarii dintre Sevilla si CFR Cluj e programata maine seara, de la ora 22:00, in Spania.In tur, la Cluj, cele doua echipe au terminat la egalitate, scor 1-1.