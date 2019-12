Dezvaluirea lui Dan Petrescu: Iata de ce a refuzat ofertele din Premier League si Serie A

Ziare.

"Bursucul" marturiseste ca a fost ofertat de formatiile aflate pe ultimele locuri si spune ca i-ar fi fost greu sa obtina rezultate in aceste conditii.El sustine ca ar accepta bucuros sa mearga in campionatele acestea foarte puternice, insa numai daca ar avea sansa de a incepe el sezonul."Ofertele care au venit au fost ori de la echipe de Divizia B din Italia si Anglia, ori de la echipe de pe ultimele locuri, in timpul campionatului. Mi s-a parut foarte greu pentru mine sa iau o echipa din Anglia sau din Italia, care e pe ultimul loc.Daca as incepe de la inceput cu o echipa sigur m-ar interesa, dar deocamdata nu am avut norocul sa primesc aceasta oferta", a spus Petrescu la DigiSport.Fostul component al echipei nationale a reusit sa o califice pe CFR Cluj in primavara europeana dupa ce echipa ardeleana a obtinut 12 puncte in grupele Europa League.El are o imagine excelenta in Anglia, acolo unde a jucat la Sheffield, Bradford, Southampton si Chelsea, insa pana acum nu a primit oferte care sa il multumeasca.M.D.