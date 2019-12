Fotbalistul din Liga 1 care l-a impresionat pe Dan Petrescu: "As da 20 de milioane de euro pe el!"

Ziare.

Tehnicianul sustine ca echipa sa se poate bate de la egal la egal cu Sevilla, in 16-imile Europa League, numai daca va avea sume colosale la dispozitie pentru investit in transferuri.Primul jucator de pe lista lui Petrescu este Valentin Mihaila, de la Universitatea Craiova , pe care ar plati si 20 de milioane de euro!"Poti sa-mi dai 25 de milioane de euro acum, pentru transferuri, ca sa trecem de Sevilla in primavara. Sa fim seriosi, realisti. E greu. Nu putem da cinci milioane de euro pe Valentin Mihaila, ca Gigi Becali . Eu as da 20 de milioane pe Mihaila, dar n-am", a spus Dan Petrescu la DigiSport In ceea ce priveste dubla cu Sevilla, din primavara europeana, "Bursucul" afirma ca s-ar putea bate cu ibericii doar daca ar putea sa ii transfere la Cluj pe toti fotbalistii pe care si-i doreste din Liga 1."Am jucatori multi pe care-i doresc din Romania. Daca i-as lua pe toti cei pe care ii vreau, m-as bate cu Sevilla! Suta la suta!", a mai declarat Petrescu. CFR Cluj a reusit sa se califice in primavara europeana dintr-o grupa extrem de complicata in Europa League, cu Celtic, Lazio si Rennes, insa sortii i-au scos in cale un adversar imposibil. FC Sevilla, echipa cu cele mai multe trofee in Liga Europa, va juca impotriva campioanei Romaniei in duelul pentru calificarea in optimile de finala.