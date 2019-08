Iata ce-a declarat Dan Petrescu inaintea meciului cu Slavia Praga din playoff-ul Ligii Campionilor

Ziare.

"Slavia Praga este o echipa foarte puternica, un club cu un buget extraordinar. Are jucatori de mare valoare si a castigat campionatul in Cehia. Cei de la Slavia sunt mari favoriti in acest meci. Toata lumea din Romania a inceput sa creada in CFR Cluj. Pana acum nimeni nu credea in Dan Petrescu si CFR Cluj, doar dupa acest meci (n.r. - cu Celtic Glasgow) sau schimbat opiniile. Baietii mei au castigat foarte mult entuziasm si incredere. Stim ca la fel ca la meciul cu Celtic, daca nu marcam goluri va fi imposibil sa ne calificam. Slavia Praga e foarte greu de oprit, are foarte multi jucatori foarte buni in atac. Va fi foarte greu sa nu primim gol si in meciul de acasa si in cel din deplasare. Trebuie sa marcam goluri daca vrem sa ne calificam", a afirmat Petrescu.Acesta a precizat ca Nicolae Stanciu este un jucator de clasa caruia jucatorii sai trebuie sa ii acorde o atentie sporita."Nu stiu daca Stanciu va juca de la inceput la Slavia. Dar sa nu uitam ca la ei in lot este si Baluta, care nu prinde primii 18, asa de mare valoare are lotul lor. Daca va juca Stanciu ce pot sa spun... este un jucator de echipa nationala, a marcat foarte multe goluri pe unde a jucat. Chiar de cand a venit la Slavia a marcat deja doua goluri. E clar ca va fi un pericol constant pentru noi, la fel ca si ceilalti jucatori de atac ai lor. Nu poti sa spui ca numai unul e periculos, insa Stanciu e un jucator de clasa si e clar ca trebuie sa avem mare grija la cum suteaza de la distanta si la cum reuseste sa se desprinda mereu de adversar. Trebuie sa fim foarte atenti si sa ne dublam mereu", a explicat Dan Petrescu.Echipa de fotbal CFR Cluj intalneste, marti, de la ora 22:00, pe teren propriu, formatia Slavia Praga, intr-o partida contand pentru prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor.Formatia ceha, la care joaca romanii Alexandru Baluta si Nicolae Stanciu, nu a pierdut in cele sase meciuri disputate de-a lungul timpului cu echipe din Romania (doua victorii, patru egaluri) .