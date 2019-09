Inca un transfer de marca pentru Dan Petrescu

Ziare.

Campioana a reusit sa-l readuca pe francezul Kevin Boli, unul dintre jucatorii preferati ai "Bursucului".Fundasul a fost imprumutat pentru un sezon cu optiunea de achizitionare definitiva in vara lui 2020."Clubul CFR 1907 Cluj anunta imprumutul fundasului central Kevin Boli de la formatia chineza Guizhou Henfeng. Fotbalistul francez revine astfel sub comanda lui Dan Petrescu pentru a ajuta CFR-ul la indeplinirea obiectivelor stabilite.La finalul imprumutului, clubul nostru va putea activa clauza de cumparare definitiva a fundasului", se arata in comunicatul ardelenilor.Boli este unul dintre "copiii de suflet" ai lui Petrescu, tot tehnicianul roman transferandu-l in China, atunci cand a preluat-o pe Guizhou Henfeng.