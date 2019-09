"Magicianul Petrescu"

Ziare.

com

Daca suntem sinceri cu noi trebuie sa recunoastem ca nimeni nu se astepta inaintea duelului de joi seara la o victorie a campionilor Romaniei. Pentru ca inca avem fascinatia echipelor italiene si se asezam pe un piedestal pe care nu-l merita intotdeauna, pentru ca nu avem aproape deloc incredere in ai nostri, pentru ca suntem specialisti in comparatul cotelor de piata care exista doar pe anumite site-uri "de specialitate" si asa mai departe.La prima, a doua si a treia vedere, Lazio incepea duelul cu CFR Cluj ca mare favorita chiar si fara vedetele menajate de Inzaghi.Si asa a aratat jocul in prima repriza. Italienii au parut ca domina destul de autoritar fara sa se forteze prea mult, iar la fiecare pasa cota scoasa din burta a lui Milinkovic-Savic mai crestea cu un milion. Si parca tot ce ne propusesem pentru aceasta partida era clasicul romanesc "sa nu luam multe" sau "sa pierdem cu demnitate".Lucrurile s-au schimbat complet la pauza, atunci cand Petrescu a mutat de-a dreptul fabulos. A scos o mana moarta, pe Traore, dar nu acolo a fost cheia revenirii si spun asta pentru ca exista tot mai multi indragostiti de stilul "antrenorului" Becali, cu schimbari la pauza sau chiar in prima repriza.Nu, mana lui Dan Petrescu s-a vazut la nivel tactic si, mai ales, motivational. "Bursucul" a sesizat bine greselile facute de elevii sai si a reusit sa ii motiveze suficient de mult pentru ca acestia sa isi schimbe complet atitudinea.Si daca in prima repriza am vazut un CFR concentrat pe aparare si cu singurul obiectiv de a nu primi prea multe goluri , in partea secunda ne-am adus aminte de echipa care facea instructie cu Celtic la Glasgow in preliminariile Champions League.Acesta este marele secret al succesului antrenorului Dan Petrescu, ca tot se intreaba periodic acelasi Becali ce face tehnicianul de-l bate pe unde il prinde cu toate transferurile pe bani multi. Asta il face pe Dan Petrescu un antrenor mare, prea mare probabil pentru nivelul Ligii 1, modul in care reuseste sa le transmita fotbalistilor sai ideile tactice.Pentru ca una este sa vezi jocul si sa stii unde ai gresit sau unde poti profita de slabiciuni ale adversarului si cu totul alta este sa ii poti face pe fotbalisti sa puna in aplicare ceea ce le transmiti.Nu stiu daca CFR va mai obtine rezultate impresionante in aceasta editie a cupelor europene. E posibil sa bata la Glasgow cu 4-1, asa cum a mai facut-o, dar e posibil sa piarda tur-retur cu Celtic. Nu stiu daca se va califica in primavara. La prima vedere, as fi tentat sa spun ca nu, desi campioana vine dupa noua meciuri foarte bune in acest sezon european. Ce stiu insa este ca Petrescu trebuie sa se testeze la un nivel mult mai ridicat, nu cel din China sau Qatar."Bursucul" are nevoie de o oferta dintr-un campionat bun, de la o echipa decenta, pentru a demonstra ca este un antrenor de calitate, poate cel mai bun din generatia lui.