Motivul revoltator pentru care Dan Petrescu a facut schimbare dupa numai 24 de secunde!

Ziare.

com

"Bursucul" a pacalit astfel regula under 21, care obliga cluburile din Liga 1 sa inceapa meciurile cu doi jucatori sub 21 de ani in primul "11".Dan Petrescu l-a inlocuit pe Alin Finca, in varsta de doar 18 ani si aflat la debutul pentru CFR Cluj, cu Alexandru Paun.De altfel, tehnicianul campioanei Romaniei a anuntat ca va proceda in acest mod inca dinainte de startul meciului."Acest lucru se intampla datorita regulii U21. Nu de altceva. El este un baiat foarte talentat, avem mare incredere in el, dar in mod normal ar trebui sa aiba niste meciuri in picioare inainte de a debuta la acest nivel. Din pacate pentru el, va juca foarte putin", a spus Dan Petrescu, potrivit Digi Sport Gaz Metan Medias si CFR Cluj se intalnesc luni seara in ultimul meci din cadrul etapei a doua a play-off-ului Ligii 1.