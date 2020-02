Prima reactie oferita de conducerea lui CFR Cluj dupa declaratia controversata a lui Dan Petrescu

Ziare.

Directorul sportiv al campioanei Romaniei, Bogdan Mara, e convins ca "Bursucul" a glumit si ca, de fapt, se incearca destabilizarea echipei!"Este un subiect care ne-a deranjat, pentru ca nu a vrut decat sa destabilizeze atmosfera de la noi de la club inaintea dublei cu Sevilla. Nu stim de unde pana unde a aparut. La noi atmosfera e buna", a spus Bogdan Mara la Digi Sport "Poate ca Dan mai cearta un jucator la antrenament, dar ce s-a scris cu Lacina nu este adevarat. Stii de cate ori i-a spus Dan unui jucator sa-si caute echipa? Si cand eram eu jucator auzeam din astea. E chiar de ras, pentru ca noi am ras cand am citit. Noi, cu totii, il stim pe Dan Petrescu si suntem obisnuiti cu expresia asta", a adaugat acesta."Traore a venit din copac la CFR, stiti asta? Stiti asta? In copac statea, n-a mai jucat fotbal de 5 ani. Si a venit Dan Petrescu, l-a luat si a dat gol cu Craiova, a castigat meciul cu Rennes singur, a castigat meciuri... Daca nici asta nu e reconditionare, ce mai e? Traore si-a revenit. Cariera lui era terminata. Voi mai stiati ceva de Traore?" - Dan PetrescuLacina Traore (29 de ani) a revenit la CFR Cluj in vara anului trecut.