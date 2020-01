"Probleme mari pentru Dan Petrescu la CFR Cluj"

Ziare.

Tehnicianul nu este sigur ca ardelenii vor reusi sa scape de interdictia la transferuri primita din partea FRF si spune ca acest lucru ii da planurile peste cap."Avem nevoie si de jucatori noi. Noi deja avem stabiliti jucatorii, dar nu putem sa ii luam. Am inteles ca pana pe 15 ianuarie, maxim, vom avea un raspuns de la TAS. Sansele sunt jumate-jumate, cred eu", a spus antrenorul la Telekomsport.In acelasi timp, o parte dintre fotbalistii aflati deja in lot si-ar dori sa plece pentru a avea sanse de a fi titulari, insa Petrescu nici nu vrea sa auda de acest lucru."Vreau sa ajung la Cluj, sa vad cu jucatorii care e situatia. Trebuie sa vorbesc cu majoritatea, sa vad cine are intentii sa ramana sau sa plece. Normal ca sunt si jucatorii care nu au jucat si poate vor sa plece. Dar important e ca acum sa nu lasam pe nimeni sa plece, deoarece aceasta interdictie ne-a oprit putin din ce vroiam sa facem.Pana nu va fi clar, nu putem sa facem prea multe miscari. Important e ca jucatorii care vin in cantonament , sa vina cu entuziasm si sa vrea sa joace la CFR. Daca nu, dupa cum ma stiti pe mine, atunci va fi greu ca ei sa faca fata in campionat ", a mai spus acesta. CFR Cluj a primit o interdictie de a mai face transferuri din partea FRF, insa clubul a contestat deja aceasta sanctiune la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne.Daca sentinta de la TAS nu va fi una buna, atunci CFR nu va putea legitima jucatori noi, iar Petrescu va fi nevoit sa se bazeze doar pe lotul actual.