Probleme pentru Dan Petrescu la Cluj: "Am pierdut jucatori importanti"

Seful departamentului de scouting din Gruia, Marius Bilasco, anunta ca "feroviarii" vor mai face transferuri in perioada urmatoare pentru a acoperi doua plecari importante de la echipa."Am pierdut jucatori importanti. Manea a plecat, dupa cum stiti. La Boli nu s-a rezolvat inca situatia. Avem, practic, doi titulari in minus. Este foarte posibil sa mai apara jucatori. Sunt lucruri normale atunci cand ataci o competitie ca Liga Campionilor.Programul nostru e insa infernal. Jucam, pe 6 iulie, Supercupa, iar apoi plecam la Astana. Jucam aproape doua luni de zile numai din trei in trei zile", a spus Marius Bilasco la Telekom Sport CFR Cluj va avea o misiune extrem de dificila in preliminariile Ligii Campionilor, pe care le incepe cu o "dubla" foarte grea impotriva celor de la Astana.Obiectivul lui Petrescu este sa duca echipa in grupele Europa League, insa pentru asta are nevoie de un parcurs solid si in preliminariile Champions League.