Reactia lui Dan Petrescu dupa calificarea CFR-ului: "Vrem in grupele Champions League!"

"Feroviarii" s-au calificat in turul III preliminar dupa ce au trecut de Maccabi Tel Aviv, iar succesul i-a dat aripi antrenorului."Vrem sa mergem si mai departe, chiar in grupele Ligii Campionilor, si cred ca este posibil. Am trecut de doua tururi si am facut-o jucand bine. Si azi am jucat bine in prima repriza si am reusit sa marcam de doua ori. Maccabi a preluat controlul in partea a doua. Cred ca 2-2 e un rezultat corect.Noi nu avem o echipa tanara, iar asta s-a vazut in repriza a doua. Jucatorii lui Maccabi au avut mai multa prospetime, dar noi am stiut cum sa tinem de rezultat", a declarat Petrescu, potrivit gsp.ro CFR Cluj s-a calificat in turul III preliminar al Champions League dupa ce a trecut in dubla mansa de Maccabi Tel Aviv.A fost 1-0 in partida tur din Gruia si 2-2 in returul de marti, de la Tel Aviv, elevii lui Dan Petrescu reusind sa faca o partida mare intr-o deplasare dificila.Mai departe, in turul III preliminar al Ligii Campionilor, elevii lui Dan Petrescu vor da peste scotienii de la Celtic Glasgow , prima mansa urmand a se disputa in Gruia pe 6 august.