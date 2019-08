Reactia lui Dan Petrescu dupa ce CFR a remizat cu Celtic in preliminariile Champions League

Ziare.

com

"Bursucul" spune ca ardelenii au intalnit un adversar foarte puternic si isi felicita elevii pentru rezultat."I-am studiat foarte bine, au marcat 19 goluri si au primit doua. Nu mai stiu de cand nu au pierdut un meci oficial. Avem toti regrete, dar sunt fericit si mandru de echipa mea. Dar rezultatul e nemeritat. La un meci cu Celtic, ai nevoie de noroc. La fazele fixe, mingea nu voia sa intre. Burca a ratat incredibil. Omrani, la fel. Tucudean a intrat foarte bine", a comentat antrenorul campioanei, potrivit DigiSport.In continuare, Petrescu a atacat arbitrajul, el sustinand ca golul scotienilor a fost precedat de doua faulturi."Golul primit a fost precedat de doua faulturi clare. La televizor nu s-a vazut. Noi ne-am oprit de doua ori, dar ei ne-au surprins", a mai spus Petrescu.In ceea ce priveste returul de la Glasgow, tehnicianul spune ca scotienii pleaca cu prima sansa si ca CFR-ul are nevoie si de noroc pentru a obtine calificarea."Ei vor ataca din minutul 1. Ce viteza au avut azi, te speriai cand ii vedeai. Nu stiu daca vom mai putea repeta aceasta performanta. La ce faza avem, trebuie sa marcam. Daca avem ocazii, trebuie sa o bagam. Ei sa dea in bara sau pe langa. Ei sunt favoriti si ar fi fost si daca ii bateam cu 1-0."CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata, miercuri seara, pe teren propriu, cu Celtic Glasgow, in prima mansa a turului trei preliminar al Ligii Campionilor.Returul va avea loc saptamana viitoare in Scotia.M.D.