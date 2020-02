Reactia lui Dan Petrescu dupa egalul cu Sevilla din Europa League

Ziare.

com

Tehnicianul campioanei se declara dezamagit de modul in care echipa lui s-a aparat la faza golului marcat de iberici."Daca-mi spuneai inainte de meci ca o sa fac egal nu eram suparat. Acum sunt insa foarte suparat, pentru ca am gresit la golul primit. Nu stiu ce-au facut jucatorii mei. Sevilla e o echipa peste toate care au fost sezonul asta aici. Sunt convins ca o sa se bata pentru castigarea trofeului", a spus Dan Petrescu la interviul de dupa meci."Acolo vor fi mult mai ofensivi si sunt mult mai experimentati. Daca faceam 1-0 puteam sa speram la mai multe, asa... Vom merge acolo si nu ne vom da dinainte batuti", a completat acesta.CFR Cluj a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat joi seara, pe teren propriu, cu Sevilla, in prima mansa a 16-imilor Europa League.Mansa retur va avea loc joia viitoare, in Spania.I.G.