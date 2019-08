Reactia lui Dan Petrescu dupa infrangerea CFR-ului din play-off-ul Champions League: "Au dat gol ca la tenis de masa"

Ziare.

Tehnicianul campioanei Romaniei spune ca a fost invins de o echipa care a dominat teritorial si la posesie, insa nu si la capitolul ocazii.Mai mult, el sustine ca golul victoriei oaspetilor a fost unul "ca la tenis de masa", primit extrem de usor de formatia sa."Suntem foarte suparati de rezultat. In prima repriza ne-au dominat la posesie si la pase, dar nu la ocazii. Noi am avut doua ratari mari ale lui Tucudean, o data cu capul, o data cu piciorul, si una a lui Djokovic. Eu nu mi-aduc aminte de un sut pe spatiul portii trimis de ei.Au dat un gol ca la tenis de masa, a dat cu latul, am primit golul mult prea usor. In repriza a doua, nu au avut niciun sut. Nu imi aduc aminte. Cel mai bun om al lor a fost portarul, chiar daca au o echipa ofensiva. Nu stiu ce va fi la retur", a spus Petrescu, conform DigiSport "Bursucul" a acuzat si absentele din echipa ardeleana, el sustinand ca alta ar fi fost soarta partidei daca ii avea la dispozitie pe Culio si pe Vinicius."Echipa mai buna domina mereu, au dominat Chelsea, Sevilla si Genk. Au lipsit Culio si Vinicius, dar asta nu e o scuza. Aurelio si Cestor au jucat bine, dar Culio e Culio si Vinicius e Vinicius", a mai spus tehnicianul campioanei.CFR Cluj a fost invinsa de Slavia Praga, scor 0-1, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor.Unicul gol al meciului a fost inscris de Masopust din pasa romanului Nicusor Stanciu. Mansa retur va avea loc miercurea viitoare, de la ora 22:00.In cazul in care va trece de Slavia, CFR va juca in grupele Ligii Campionilor. Daca va fi invinsa, CFR va evolua in grupele Europa League.