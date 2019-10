Reactia lui Dan Petrescu dupa o noua infrangere in Liga 1: "Stam numai in avioane"

Ziare.

"Bursucul" a incercat sa isi scuze elevii sustinand ca a utilizat jucatori care au evoluat mai putin.In plus, el spune ca echipa este afectata de calificarea in grupele Europa League pentru ca are de facut multe deplasari."Nu ne asteptam sa avem iar o infrangere, dupa meciul din Europa. Moralul nostru la pauza era destul de rau, i-am vazut pe toti cu capul in pamant. E de inteles ca nu jucam foarte bine, pentru ca foarte multi jucatori nu au meciuri in picioare, nu au ritm si e normal. Repriza a doua am fost mai buni cred eu, Iasi nu cred ca a avut nicio ocazie in repriza a doua. Nu tin minte niciun sut.E ceva negativ pentru noi ca nu mai castigam in deplasare, dar eu zic ca e de inteles. Stam numai in avioane, numai pe drumuri si jucatorii nu ii antrenez eu mereu. Unii raman acasa, unii vin cu noi, se vede e clar", a spus Petrescu la Telekomsport CFR Cluj a pierdut surprinzator, scor 2-1, partida disputata in deplasare la Iasi in etapa cu numarul 14 din Liga 1.Ardelenii au deschis scorul, insa au evoluat extrem de slab si au fost pana la urma invinsi.CFR ramane lider in Liga 1, insa avansul in fata principalei urmaritoare, Viitorul, este de numai doua puncte.