Reactia lui Dan Petrescu dupa victoria CFR-ului din Champions League

Tehnicianul roman a laudat gruparea israeliana Maccabi Tel Aviv, adversara "feroviarilor" din turul II preliminar, iar apoi a recunoscut ca victoria cu 1-0 este una care il multumeste."Bursucul" a lansat insa un avertisment public, sustinand ca returul va fi unul foarte dificil."I-am studiat, i-am vazut, dar nu eram asa clar cum o stiam pe Astana Au aratat ca sunt la un nivel putin mai mare decat Astana, fundasul lor central mi s-a parut extraordinar. La mijloc, Perez e unul dintre cei mai buni. Cohen, cel pe care l-au schimbat, e Neymar din Israel.Au fost destul de periculosi, au avut ocazii. Din pacate nu am reusit sa marcam al doilea gol. Daca faceam 2-0, era altceva. Mie nu mi-a parut ca ne-am aparat, dar nu mai puteam, pur si simplu. Aveam nevoie de inca un gol. Daca ziceai inainte de meci, eram multumit.In retur va fi un vacarm. Au o calitate foarte mare, de aceea au castigat campionatul la 30 de puncte.Normal ca sunt sperante. Dupa ce i-am vazut astazi, au calitate foarte mare. Vom avea viata grea, marti avem un meci extraordinar de greu. Vreau sa castigam sambata", a declarat Dan Petrescu la Telekomsport. CFR Cluj a castigat prima mansa a turului doi preliminar din Liga Campionilor , scor 1-0, in fata israelienilor de la Maccabi Tel Aviv.Campioana Romaniei a luat o optiune serioasa pentru calificarea in turul 3 dupa o victorie in stilul clasic al lui Dan Petrescu.Mansa retur va avea loc martea viitoare, de la ora 20:00. Invingatoarea o va intalni in turul 3 pe castigatoarea dintre Celtic si Kalju.