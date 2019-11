Reactie transanta a lui Dan Petrescu: "Bugetul vorbeste in fotbal, restul e vrajeala!"

Ziare.

Chiar daca ardelenii au facut meciuri bune, tehnicianul sustine ca in fotbal bugetul este cel care dicteaza, iar echipa sa nu se poate bate cu adversarii continentali.Astfel, daca in Liga 1 porneste cu prima sansa in fata unor echipe mai modeste, in Europa CFR nu se poate bate cu cei de la Lazio, Celtic sau Rennes, considera Petrescu."Daca vom bate, vom avea tot sansa a treia. Lazio, daca o va bate pe Celtic, nu e nicio difierenta. Noi trebuie sa jucam dupa aia la Lazio, unde e greu de castigat, si utimul meci acasa cu Celtic, care pierde foarte greu meciuri.Noi suntem in urma cu vreo 40 de milioane fata de oricare alta echipa cu care jucam. Rafinha, extrema dreapta a lui Rennes, a costat 25 de milioane. Bugetul echipei pe 2 ani jumate, ca sa nu zic trei. Cand jucam cu Clinceni suntem favoriti certi, dar cu Rennes, Rennes e favorita, Celtic e favorita, Lazio e favorita.Bugetul vorbeste in fotbal, restul e vrajeala! Noi suntem in urma lui Rennes, a lui Lazio, a lui Celtic si in urma tuturor", a declarat Dan Petrescu intr-o conferinta de presa. CFR Cluj se dueleaza joi cu Rennes in etapa a patra a grupelor Europa League, in direct pe Ziare.com.Ardelenii s-au impus in turul din Franta cu scorul de 1-0 dupa o partida in care adversarii au avut doi jucatori eliminati, iar un rezultat pozitiv i-ar inscrie cu sanse mari in cursa pentru calificare.M.D.