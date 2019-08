Super Dan si a doua minune de la Glasgow

Ziare.

Trebuie sa recunosc ca, atunci cand am aflat ca "feroviarii" vor da peste Celtic in preliminariile Champions League, nu stiam mai nimic despre campioana Scotiei. Stiam ca este un nume cunoscut, ca nu mai are rival pe plan intern dupa falimentul rivalei Rangers, ca ocazional mai scoate capul prin Europa, insa atat. Asa ca a urmat ceva munca de documentare, cu rezumate ale meciurilor urmarite pentru a-mi face o idee despre stilul echipei.Ce am vazut m-a facut sa cred ca CFR are sanse nu minime, ci zero! Asta pentru ca scotienii joaca spectaculos, fac o tranzitie incredibil de lejera de la defensiva la ofensiva, au fotbalisti ce pot dezechilibra de unii singuri apararile cele mai bune si reusesc sa combine fantastic in marginea careului advers.Rezultatul din tur, acel 1-1 datator de sperante, l-am considerat norocos si am crezut ca e maximum pentru echipa noastra. Chiar si eliminati, baietii lui Petrescu mai puneau ceva la coeficient si continuau in preliminariile Europa League cu formatii mai accesibile.Ce s-a intamplat insa pe Celtic Park a depasit orice imaginatie!Dan Petrescu si-a luat jucatorii si nu numai ca i-a asezat bine in teren, ci a reusit cumva sa ii faca sa joace asa cum trebuie. Asta pentru ca ardelenii n-au stat la cutie asteptand o ocazie pe contraatac, ci au iesit la joc, au facut pressing, au incercat sa aiba posesie si au construit actiuni in jumatatea adversa de teren.Cum fotbalul ii rasplateste aproape intotdeauna pe cei indrazneti, Super Dan a reusit sa scrie o noua pagina in cartea de istorie a fotbalului romanesc.Elevii sai au jucat fotbal, au marcat si, in final, au demonstrat ca sunt mai buni decat Celtic si ca merita sa joace in play-off pentru calificarea in grupele Ligii Campionilor.In ceea ce il priveste pe antrenor , acesta a aratat ca si dupa "sejururile" din zona araba sau din China ramane cel mai bun tehnician din Liga 1 si ca doar poate lipsa de sansa a facut ca el sa nu ajunga sa-si incerce puterile la o echipa din vestul Europei.