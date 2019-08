Basarab Panduru il contrazice pe Dan Petrescu

Ziare.

Fostul mare jucator roman considera ca,inainte de a primi o convocare la nationala pregatita de Cosmin Contra, Paun trebuie sa devina un titular de drept."Pana anii trecuti, Paun juca baseball, adica atingea mingea de 2-3 ori pe meci. Acum joaca fotbal. Acum joaca fotbal, e periculos, face ce trebuie sa faca un jucator care vrea sa ajunga la nationala, dar nu sunt de acord ca e jucator de echipa nationala", a spus Panduru la Telekom Sport "Este jucatorul bun din echipa de rezerve si nu ai cum sa il iei la echipa nationala. Cum sa il ia la nationala pe unul de la echipa de rezerve?", a adaugat acesta.Alexandru Paun are 24 de ani si este un produs al clubului din Gruia.Are doua goluri si trei pase de gol in cele 10 meciuri jucate in acest sezon pentru CFR Cluj.In sezonul precedent, Paun a prins 34 de meciuri, reusind 3 goluri si 5 pase de gol.