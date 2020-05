Cadou scump si neasteptat pentru Dan Petrescu

Ziare.

"Bursucul" a povestit ca s-a trezit cu un ceas in valoare de 15 mii de euro primit de la fostul atacant neamt Kevin Kuranyii, pe care l-a avut sub comanda la Dinamo Moscova."Kuranyi era si el fantastic. Dupa ce s-a retras a venit in Romania la nunta lui Ropotan. Mi-a dat un ceas Rolex de vreo 15 mii de euro", a dezvaluit Dan Petrescu pentru Prosport "Nici nu am vrut sa ma uit la cadou. Dupa vreo saptamana sau dupa vreo luna l-am deschis. Am crezut ca e ceva parfum. L-am sunat si mi-a spus: 'Te-am iubit, ca antrenor'", si-a continuat povestea actualul antrenor al celor de la CFR Cluj.Vezi si: Cel mai bun fotbalist antrenat de Dan Petrescu: N-am vazut un jucator ca ei, sa aiba tot Dan Petrescu, acum in varsta de 52 de ani, a antrenat-o pe Dinamo Moscova timp de doua sezoane, in perioada 2012-2014.Kevin Kuranyi s-a aflat la gruparea din capitala Rusiei timp de cinci ani, intre 2010 si 2015.