Ce spune Dan Petrescu dupa victoria importanta din derbiul cu Universitatea Craiova

A fost un meci decis in ultimele 20 de minute de golurile semnate de Traore si Omrani, primul fiind la prima reusita de dupa revenirea sa in prima liga din Romania."Cei de la Craiova au jucatori foarte buni, dar s-au simtit absentele lui Bancu si Koljic. Ei au inclusiv un antrenor foarte bun. Pana la urma, am procedat corect sa las in afara lotului jucatorii de la nationala . M-am gandit ca n-ar fi cu capul la meci (n.r.: e vorba de Deac si Bordeianu).Echipa noastra nu a controlat jocul in prima repriza. Am dat primul gol dupa un pressing avansat al lui Costache, apoi am inscris dintr-o faza fixa, capitol la care se stie ca suntem buni. S-a spus mult ca suntem in criza, era clar ca daca nu am fi castigat, s-ar fi spus in continuare acelasi lucru despre noi", a vorbit in prima faza "Super Dan", la capatul partidei pentru televiziunea LookSport.Legat de golul lui Traore, asteptat de toata suflarea clujeana, Petrescu a mai adaugat: "Traore era sub presiune, nu daduse niciun gol. Nimeni nu si-ar fi asumat sa-l bage. Lacina s-a antrenat foarte bine in aceasta saptamana, l-am simtit! Daca va prinde pregatirea de iarna cu mine, va reveni la forma lui de altadata", a mai punctat antrenorul roman.Citeste si:CFR e lidera cu 27 de puncte, 3 peste Viitorul , care o poate egala insa duminica daca va invinge la Clinceni.D.A.