Cel mai bun fotbalist antrenat de Dan Petrescu: N-am vazut un jucator ca ei, sa aiba tot

"Burusucul" a ramas cu adevarat impresionat de atacantul rus Aleksandr Kokorin, pe care l-a antrenat la Dinamo Moscova."N-am vazut un jucator sa aiba tot, ca si Kokorin. Mi-a parut rau ca n-a ajuns la Barcelona sau Real Madrid. Avea tot. Si am jucat cu Zola, Gullit, Vialli, Hagi... N-am vazut ca si Kokorin. Avea stang, drept, viteza, cu capul, stia sa se apere", a spus Dan Petrescu pentru Prosport Aleksandr Kokorin are acum 29 de ani si joaca sub forma de imprumut de la Zenit St. Petersburg la Sochi.In cariera sa, Kokorin a mai evoluat pentru Dinamo Moscova, Anzhi Makhachkala si Zenit St. Petersburg.In nationala Rusiei, Kokorin a strans 48 de meciuri si a marcat 12 goluri.In luna mai a anului 2018, Kokorin a fost condamnat la un an si jumatate de inchisoare dupa ce a lovit un functionar al Ministerului rus de Comert, intr-o cafenea din Moscova.