Coalitie impotriva lui Dan Petrescu: Ce decizie au luat mai multi arbitri romani

Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost eliminat in timpul meciului cu Astra, de la Giurgiu, dupa ce a injurat grotesc brigada de arbitri, mai ales pe "centralul" Sebastian Coltescu.Multe dintre scene au fost surprinse de cameramanii aflati la meci, iar ceilalti arbitri s-au declarat socati de comportamentul "Bursucului". Gazeta Sporturilor scrie ca cei mai cunoscuti "fluierasi" romani, cei cu ecuson UEFA , care arbitreaza si partide internationale, vor sa protesteze fata de comportamentul antrenorului si sa solicite FRF sa ia masuri."Am avut o discutie cu colegii din brigada la ultimul meci pe care l-am condus si-am decis sa fim solidari cu Coltescu. Vom semna o scrisoare de prostest, un memoriu impotriva lui Dan Petrescu. La fiecare meci suntem injurati ca la usa cortului de Petrescu si este inadmisibil sa se intample asta. Avem copii si familii acasa, nu trebuie sa fie traumatizati si ei de ceea ce traim noi pe terenul de fotbal.Trebuie sa luam atitudine si sa oprim acest derapaj la care suntem supusi meci de meci. Din punctul meu de vedere, Petrescu trebuie eliminat dupa doar cinci minute la ce tirada de injuraturi are in vocabular. E socant!", a spus un arbitru pentru sursa citata.Eliminat direct in timpul partidei cu Astra, Petrescu va afla miercuri ce sanctiune va primi din partea Comisiei de Disciplina, insa oricum aceasta nu va fi cea definitiva.Pentru ca i-a injurat pe arbitri antrenorul risca o suspendare intre doua si trei etape.