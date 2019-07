Conflict puternic izbucnit intre Dan Petrescu si Ilie Dumitrescu

Ziare.

Totul a inceput dupa ce Ilie Dumitrescu a criticat echipa din Gruia in urma infrangerii din meciul tur. La finalul returului, dupa ce CFR Cluj a intors rezultatul, Dan Petrescu i-a raspuns dur lui Ilie Dumitrescu, sustinand ca acesta nu a realizat nimic in cariera de antrenor."In primele trei meciuri , echipa nu a jucat rau, dar a fost facuta varza si pilaf de toata lumea din Romania. Eu nu mai eram antrenor bun, sunt cel mai prost. Culio era batran, jucatorii nu stiau sa joace si se aparau. Fals, asta e Romania, asta e presa. Nu accept ca la unii jucatori sa se vorbeasca urat. Sa ii mai dati contract cu Culio 5 ani. Culio e cel mai bun jucator din istoria lui CFR. Nu ar trebui sa vorbeasca nimeni rau despre el. A facut un meci mare si e un jucator care nu as vrea sa imbatraneasca.Tot timpul sunt pus in balanta daca sunt bun sau nu. Hai sa vedem cine ma judeca pe mine. Nu au fost si ei antrenori si nu prea au facut nimic? Si acum ma judeca pe mine, care m-am saturat cate trofee am castigat si cati bani am facut ca antrenor. Am geanta facuta, care e problema?", a spus Dan Petrescu la Digi Sport Aflat in emisiune, la Digi Sport Special, Ilie Dumitrescu a tinut sa-i raspunda fostului sau coleg din Generatia de Aur."Sa nu uite ca el era la Sportul cand eu semnam cu AEK Atena. Apoi am fost la PAOK si el nu stiu pe unde era! Ca nu am mai continuat pe acest drum, asta e alta poveste. Am ales sa fiu analist TV si sunt impartial, spun ce simt", a raspuns Ilie Dumitrescu.Nu este pentru prima data cand Dan Petrescu isi critica fostii colegi, nemultumit de parerile expuse de acestia in emisiuni. Anul trecut, si Gabi Balint a fost criticat de Petrescu.C.S.