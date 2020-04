Cum a devenit Dan Petrescu idolul lui Pancu: Mi s-a parut incredibil!

Ziare.

Fostul antrenor al giulestenilor a relatat o conversatie purtata cu Petrescu, pe care mai nou il considera idolul sau cand vine vorba de antrenorat."Mai nou, idolul meu in materie de antrenorat e Dan Petrescu", a spus Pancu intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor "Am vorbit cu el in iarna si mi-a zis atunci 'Cat esti tu de Pancu, dupa doua rezultate proaste o sa fii demis! Orice ai face, in meseria asta conteaza doar rezultatele'. Am ras, i-am spus ca nu se punea problema. M-a sunat acum vreo saptamana: 'Ce ti-am zis? In meseria asta conteaza doar rezultatul, nu te menajeaza nimeni, niciodata!'. Mi s-a parut incredibil! I-am zis: 'Dane, ai dreptate, de acum inainte iau in serios ce mi-ai spus!'", a adaugat acesta.Daniel Pancu a fost demis din functia de antrenor principal al Rapidului dupa trei meciuri in care echipa n-a marcat.Locul sau pe banca giulestenilor a fost luat de Dan Alexa.