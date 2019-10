Cum si-a pedepsit Dan Petrescu jucatorii dupa o noapte de betie

Ziare.

"Eram in cantonament cu Sportul Studentesc si era ziua unui coleg. Ne-am dus mai multi sa mai bem 2-3 sticle de vin, in hotel de altfel. A trecut domnul Dan Petrescu pe langa noi si ne-a vazut", a povestit Stancu la GSP LIVE "A plecat si a doua zi dimineata... antrenament fizic cum am facut atunci nu doresc nimanui. A fost dureros", a continuat acesta.Stelian Stancu a fost antrenat de Dan Petrescu la Sportul Studentesc.2003 si 2004/2005 sunt anii in care Dan Petrescu s-a aflat la carma formatiei din Regie.