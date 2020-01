Dan Petrescu a dezvaluit cu zambetul pe buze tactica aleasa pentru dubla cu Sevilla: "Poate asa le punem probleme"

Ziare.

com

Cele doua manse vor avea loc pe 20 si 27 februarie, iar super gruparea din Andaluzia este fara indoiala favorita, Seviila avand 5 trofee de Europa League in palmares.CFR Cluj a sosit in tara dupa cantonamentul de pregatire avut loc chiar in Spania si antrenorul Dan Petrescu a vorbit pe aeroport in fata jurnalistilor despre viitoarea dubla cu spaniolii."Eu mi-as dori sa vina jucatori noi, sincer sa fiu, dar nu depinde de mine. Mai ales ca e greu sa gasesti jucatori liberi, ceea ce vreau eu.Sunt multumit ca am avut meciuri foarte tari pentru ca noi vom avea doar meciuri foarte tari. Vom juca, practic, 4 meciuri cu echipe de play-off, dupa aia 10 meciuri finale, plus meciul cu Sevilla", puncta antrenorul dublu campion cu CFR Cluj in Liga 1 Acesta a starnit rasetele jurnalistilor cand a "dezvaluit" tactica aleasa cu spaniolii: "Sevilla e in forma, vedem daca sunt suficiente cele 3 meciuri pe care le avem inainte de meciul cu ei. Pentru noi, prioritatea numarul 1 trebuie sa fie campionatul.Jucam un 7-2-1 poate, ca sa le punem probleme", puncta cu zambetul pe buze fostul mare jucator de la Chelsea sau Bradford.Prima mansa va avea loc in Gruia pe 20 februarie, cu incepere de la ora 19.55.Citeste si:D.A.