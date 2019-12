Dan Petrescu a facut un anunt de ultima ora in ce priveste viitorul sau la CFR Cluj

Ziare.

Duminica, in conferinta de presa oficiala dinaintea partidei de luni cu Astra, Dan Petrescu a negat orice zvon despre o posibila plecare din Gruia:"Eu sunt antrenor, n-am vorbit cu nimeni, numai cu CFR, am contract inca doi ani si jumatate. Nu vad de ce sa nu fiu eu antrenorul si anul care vine. Nu e nicio oferta. Numai daca clubul ma da afara, atunci voi pleca", a spus Petrescu.CFR - Astra are loc luni de la ora 20, meci LIVE pe Ziare.com. Se intalnesc primele doua echipe din clasamentul Ligii 1.Dan Petrescu a iesit cu aceasta declaratie caci s-a zvonit despre el ca are o oferta concreta de la Soci din Rusia, ultima clasata in ierarhia din estul Europei.Tot luni, CFR Cluj isi va afla adversara din primavara europeana, din 16-imile Europa League. Tragerea este la Nyon, de la ora 14, si ea LIVE pe Ziare.com.Joi, CFR Cluj s-a calificat in primavara europeana dupa o victorie pe teren propriu cu Celtic, scor 2-0, in ultima etapa din faza grupelor UEL.D.A.