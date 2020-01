Dan Petrescu a incasat 1.2 milioane de euro intr-o singura zi.

Ziare.

com

Petrescu a primit acesti bani de la clubul CFR Cluj , care i-a achitat bonusurile de performanta, conform Fanatik Sursa citata scrie ca aceasta a fost conditia pusa de Petrescu pentru a semna prelungirea contractului, sa incaseze toate restantele intr-o singura zi.El a primit asadar 1 milion de euro pentru calificarea in grupele Europa League si inca 200 de mii de euro pentru ca a dus echipa in primavara europeana.Dupa semnarea contractului, Petrescu va avea la CFR Cluj un salariu lunar de 37.500 de euro, la care se adauga bonusuri de performanta considerabile.In aceste conditii, Petrescu este de departe cel mai bine platit antrenor din Liga 1 . SPre exemplu, Bogdan Vintila de la FCSB primeste doar 500 de mii de euro pe an.Contractul lui Petrescu la CFR Cluj va expira in 2022.C.S.