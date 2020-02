Dan Petrescu a rabufnit dupa victoria lui CFR Cluj in derbiul cu Craiova: "Muncim ca prostii si ni se iau punctele"

Ziare.

Golurile au fost marcate de Rondon in minutul 9 si Martici un autogol in minutul 67, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:Dupa partida, "Super Dan" s-a plans de aceasta regula a injumatatirii punctelor care are loc anual inainte de play-off: "Sa-i dam credit Craiovei, o echipa cu jucatori excelenti. Craiova are cel mai bun lot de cand sunt eu in Romania. Chiar nu le gasesc un punct slab. Au un lot foarte bun cei de acolo si se vor bate pana la final sa ia campionatul. Regula cu injumatatirea punctelor ne dezavantajeaza, nu e corect. Muncim ca prostii si ni se iau punctele!", puncta deranjat Dan Petrescu la LookSport.Fostul fundas de la Chelsea a vorbit si despre returul de joi cu Sevilla, dupa ce in tur rezultatul a fost egal, 1-1, in prima mansa a 16-imilor Europa League: "Ne asteapta un meci foarte greu la Sevilla, n-am timp sa pregatesc cum vreau acest meci. De altfel, n-am avut timp nici sa pregatesc meciul contra Craiovei. Sper sa nu pierdem jucatori acolo. Daca ne-am intoarce cu o calificare, ar fi extraordinar. Am facut egal cu Sevilla, iar Getafe , locul 4 din La Liga, a pierdut contra lor cu 0-3".Returul are loc joia viitoare de la ora 22, meci care va fi transmis in direct pe Ziare.com.Citeste si:Sevilla a invins in deplasarea de la Getafe, scor 3-0, dupa goluri marcate de Ocampos, Fernando si Kounde, in runda curenta din La Liga.D.A.