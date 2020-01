Dan Petrescu a recunoscut cine este, in viziunea sa, cel mai mare antrenor roman din toate timpurile

Ziare.

"Bursucul", ales in 2019 Antrenorul Anului in ancheta celor de la Gazeta Sporturilor, este acum in cautarea celui de-al treilea titlu consecutiv in Liga 1 El spune ca, in opinia sa, Anghel Iordanescu (69 de ani) este cel important tehnician din istoria Romaniei, recunoscand ca in viziunea sa acesta i-a influentat in mod decisiv cariera: "Pentru mine, cel mai bun antrenor roman a fost Anghel Iordanescu. Nu spun asta fiindca mi-a dat el premiul de antrenorul anului in Gala Gazetei. Ca rezultate, poate Lucescu a fost mai bun la echipele de club, dar la nationala n-are cum sa se compare cineva cu Iordanescu!Voi spuneti Generatia de Aur. Era o echipa buna, asa e, dar fara un antrenor ca Iordanescu nu ar fi avut acele rezultate. Nea Puiu se consulta cu jucatorii importanti. Parea dur, insa erau si momente in care se deschidea fata de noi", puncta fostul fundas dreapta de la Chelsea intr-un interviu pentru acelasi ziar mai sus citat Anghel Iordanescu a fost selectionerul nationalei Romaniei la CM 1994, pe timpul Generatiei de Aur, acolo unde echipa noastra a obtinut cea mai mare performanta la turneele finale, locul 5, dupa un sfert de finala pierdut la penaltiuri cu Suedia.CFR Cluj, echipa antrenata de Dan Petrescu, este lidera in Romania, in Liga 1, fiind peste Astra Giurgiu si FCSB , cu 4 etape inainte de terminarea sezonului regular.D.A.