Dan Petrescu anunta dezastrul pentru fotbalul romanesc: "Sa vedeti cat va mai dura pana ajungem in grupe"

Tehnicianul sustine ca din sezonul urmator echipelor noastre le va fi extrem de greu sa ajunga in grupele cupelor europene pentru ca toate reprezentantele noastre vor incepe competitia in turul I preliminar."De la anul vor fi toate echipele in turul I preliminar si o sa vedeti cat va mai dura pana cand vom mai ajunge in grupe. Eu sper sa ajungem cu CFR, dar este foarte greu", a spus Petrescu intr-o conferinta de presa. UEFA a anuntat recent noul clasament al coeficientilor, unul in care Romania sta tot mai rau.Desi in sezonul urmator vom avea tot patru reprezentante in cupele europene, una in Champions League si trei in Europa League, toate vor incepe competitiile in turul I preliminar.Pentru a ajunge in grupele Europa League in acest sezon, CFR Cluj a jucat nu mai putin de opt partide in preliminarii.Campioana va debuta joi seara in faza grupelor in fata italienilor de la Lazio, meciul fiind transmis in direct pe site-ul Ziare.com de la ora 19:55.M.D.