Dan Petrescu anunta o masura radicala in "razboiul" cu FRF: "Nu mai bag niciun jucator U21!"

Fostul fundas dreapta al nationalei Romaniei a tinut sa reactioneze dupa decizia luata de FRF in cazul meciului de Cupa dintre Botosani si CFR, partida la care clujenii au facut contestatie si sperau sa castige la masa verde.Si acest lucru din cauza faptului ca moldovenii au avut pe foaia de joc doar 5 jucatori formati la nivel national si nu 6, cum prevede regulamentul. FRF a decis sa acorde doar o amenda de 6.000 de euro.Petrescu spune ca s-a creat un precedent periculos care va duce la gesturi extreme in fotbalul de la noi: "Adversarul recunoaste ca a gresit si ca merita sa piarda. La noi in Romania meciul a fost dat amenda sau nu stiu ce dracului a fost. Ceva care pe mine ma uimeste, sincer, nu am mai vazut asa ceva. Au platit 6.000 de euro si gata.Le-am zis conducatorilor mei sa tina 6.000 de euro la fiecare meci pentru amenzi, ca o sa fac ce vreau. Nu o sa bag niciun jucator sub 21 de ani, o sa bag numai straini, ca platim 6.000 de euro. Asta e. S-a creat un precedent foarte urat cu aceasta decizie. Asta nu inseamna ca noi vrem sa ne calificam neaparat asa, dar cand si adversarul recunoaste ca a gresit, normal trebuia sa se ia doar o decizie si aceea era sa castigam meciul", puncta indignat Petrescu la conferinta de presa oficiala dinaintea partidei cu Viitorul , de duminica.Botosani a castigat la penaltiuri cu CFR Cluj, scor 4-2, dupa 2-2 in timpul regulamentar.Citeste si:Jocul dintre Viitorul si CFR Cluj va fi LIVE pe Ziare.com incepand cu ora 20.30, in etapa cu numarul 12 din Liga 1 D.A.