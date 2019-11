Dan Petrescu are unda verde spre nationala Romaniei

Ziare.

"Bursucul" a scapat de principalul impediment ce statea in calea venirii la nationala, clauza din contractul pe care il are cu CFR Cluj In intelegere era prevazuta o clauza de 2 milioane de euro, dar aceasta a disparut.Conform Gsp , Petrescu a fost eliberat de aceasta clauza dupa ce a reusit sa duca echipa in grupele Europa League si a adus bani grei in club.Dan Petrescu a anuntat deja ca si-ar dori sa preia echipa nationala si este considerat favorit sa fie urmatorul selectioner.Exista si posibilitatea ca pana la finalul acestui sezon Petrescu sa antreneze in paralel CFR Cluj si nationala Romaniei.Dan Petrescu a fost prima varianta pe care FRF a avut-o si in urma cu doi ani, dar atunci clauza de reziliere pe care o avea la CFR Cluj a impiedicat mutarea.C.S.