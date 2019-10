Dan Petrescu, asaltat cu oferte: Unde ar putea ajunge antrenorul lui CFR Cluj

Ziare.

Antrenorul campioanei Romaniei este ademenit de mai multe echipe din prima liga rusa, conform Fanatik Sursa citata scrie ca mai multe echipe de top din campionatul Rusiei incearca sa-l convinga pe Petrescu sa o paraseasca pe CFR Cluj.Antrenorul a confirmat ca a primit numeroase oferte, insa nu a oferit inca un raspuns.Dan Petrescu a revenit in primavara la CFR Cluj, a castigat titlul si a dus echipa in grupele Europa League.Campioana se pregateste de meciul cu Celtic din grupele Europa League, programat joi de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.C.S.