Dan Petrescu, cifre foarte slabe in meciurile directe cu FCSB. Nu a castigat niciodata ca antrenor al lui CFR Cluj

Trebuie spus ca antrenorul clujenilor a invins ultima data pe FCSB pe vremea cand se afla pe banca celor de la ASA Targu Mures, acum 4 ani. La 8 iulie 2015, muresenii s-au impus in Supercupa Romaniei, in dauna Stelei, pe atunci, antrenata de Mirel Radoi Mircea Axente a marcat atunci golul decisiv.Din echipa care evolua atunci la Constanta in acea partida, la FCSB nu mai evolueaza niciun om care va fi pe teren duminica seara.Concret, Dan Petrescu a intalnit de 19 ori in cariera FCSB si are doar 4 victorii la activ, in rest el bifand 9 infrangeri si 6 remize. Mai mult, de cand a ajuns antrenor la CFR Cluj , Petrescu are o infrangere si 5 remize pe banca ardelenilor in jocurile cu FCSB.Ultimul esec al lui CFR cu FCSB a avut loc in ultima etapa din sezonul trecut, scor 0-1, cand deja campionatul era antamat de formatia clujeana.Iata mai jos cele 4 victorii directe ale lui Dan Petrescu cu Steaua /FCSB, de remarcat ca doar doua in campionat , ambele cand era manager la Urziceni: