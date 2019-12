Dan Petrescu, deloc impresionat de performanta nationalei de tineret a Romaniei: "Exagerata"

Ziare.

"Bursucul" spune ca pentru el conteaza doar rezultatele de la echipa mare."Toata lumea a sarit in sus laudand ce a facut nationala U21. Sa-i vedem ce vor face la echipa mare. Eu apreciez rezultatele de la echipa mare, atat! Performanta de la U21 a fost putin exagerata", a spus antrenorul lui CFR Cluj intr-un interviu acordat Digi Sport."M-am plictisit de cand n-am mai fost la Mondiale", a conchis acesta.La Campionatul European de tineret disputat in Italia si San Marino, reprezentativa pregatita pe atunci de Mirel Radoi a impresionat."Tricolorii mici" au invins Croatia, Anglia si au remizat cu Franta in grupa, fiind apoi invinsi greu de Germania in semifinale.Gratie acestor rezultate si a jocului frumos practicat de nationala de tineret a Romaniei, Mirel Radoi a fost promovat la nationala mare. Pe lista Comisiei Tehnice a FRF s-a aflat, printre altii, si Dan Petrescu.I.G.